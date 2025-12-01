أميركا.. العراقية الأصل ألينا حبة تواجه حكماً بـ"عدم الأهلية" لمنصب مدعٍ عام

شفق نيوز- واشنطن

قضت محكمة استئناف أميركية، يوم الاثنين، بأن ألينا حبة - ذات الأصول العراقية الكلدانية - محامية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، "غير مؤهلة" لتولي منصب النائب العام في ولاية نيوجيرسي.

وأيدت محكمة استئناف اتحادية في فيلادلفيا حكماً أصدرته محكمة أقل درجة بعد الاستماع إلى المرافعات الشفهية خلال جلسة عقدت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحضور حبة.

وصدر الحكم في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب الجمهورية للإبقاء على حبة في منصب القائم بأعمال المدعي العام في نيوجيرسي، وهو منصب قوي مكلف بتطبيق القوانين الجنائية والمدنية الاتحادية.

وبعد صدور الحكم، قالت حبة في منشور على موقع "إكس" إنها تحارب من أجل المرشحين الآخرين لمنصب المدعين العموم الاتحاديين الذين لم يحصلوا على فرصة لحضور جلسة استماع في مجلس الشيوخ.

وتم إرسال رسائل، اليوم الاثنين، إلى مكتب المدعي العام الأميركي في نيوجيرسي، وإلى أحد مساعدي حبة الشخصيين، وكذلك إلى وزارة العدل، طلباً للحصول على تعليق.

وتكاد حبة تكون هي المدعي الوحيد من إدارة ترمب التي تم الطعن على تعيينها من قبل محامي الدفاع، على ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

والأسبوع الماضي، أسقط قاضٍ فيدرالي القضايا الجنائية ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس.

وجاء حكم القاضي الفدرالي بعد أن خلص إلى أن المدعي الذي عُيّن على عجل لتقديم التهم، ليندسي هاليجان، تم تعيينه بشكل غير قانوني في منصب المدعي العام الأميركي المؤقت للمنطقة الشرقية من فرجينيا، إلا أن وزارة العدل قالت إنها تعتزم استئناف هذه الأحكام.