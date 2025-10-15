‏موسكو ترد على طلب الشرع بتسليم بشار الأسد

شفق نيوز- موسكو

أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ديمتري نوفيكوف، يوم الأربعاء، أن موسكو لن توافق على المطالبة بتسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى السلطات الجديدة في بلاده.

وكانت وكالة "فرانس برس" ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي زار موسكو اليوم، سيطالب بتسليم سلفه الذي لجأ إلى روسيا ومنحته الأخيرة حق اللجوء الإنساني عقب الإطاحة بحكمه في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

ونقل موقع "لينتا" الإخباري الروسي عن نوفيكوف، قوله إن المطالبة بتسليم الأسد "تبدو غريبة"، مذكراً أنه "كان في الماضي قائداً منتخباً وفقاً للتشريعات السورية، كما أنه قد يتعرض للتصفية في حال إعادته إلى سوريا".

وأوضح البرلماني الروسي أن "العديد من الشخصيات السياسية السابقة من دول مختلفة توجد داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش".

وأكمل: "لو سلكت روسيا هذا الطريق سيعني تناقضها مع مبادئ حقوق الإنسان"، مضيفاً أنه "من غير المرجح أن توافق موسكو على ذلك".