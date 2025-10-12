من ضمنها إيران.. ترمب يوسع قائمة المدعوين لقمة شرم الشيخ

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسع قائمة الدول التي تمت دعوتها للمشاركة في "قمة شرم الشيخ للسلام" التي تستضيفها مصر، لتتضمن إيران، في ظل غياب إسرائيل عن القمة.

وقالت القناة "12"، إن "وزارة الخارجية الأميركية أرسلت دعوة رسمية لقمة القادة حول غزة التي ستعقد يوم الاثنين في شرم الشيخ".

وأضافت: "وسّعت الولايات المتحدة بشكل كبير قائمة المدعوين، بإضافة إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا".

وبينت أنه "في حين لن تشارك إسرائيل في القمة، تمت دعوة إيران أيضاً"، فيما لم يصدر أي تأكيد أو نفي من الجانب الإيراني.

ويعتزم الرئيس الأميركي ترمب عقد قمة لقادة العالم بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، بحسب ما نقل مراسل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة.

وستحشد القمة دعمًا دوليًا إضافيًا لخطة ترامب للسلام في غزة، في ظل وجود اتفاقات صعبة لم تُبرم بعد بشأن الحوكمة والأمن وإعادة الإعمار بعد الحرب.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في مقابلة متلفزة، السبت، أن إيران تدعم أي خطة سلام حقيقية تؤدي إلى وقف الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب غزة.

وطالب عراقجي بمراقبة جادة لتنفيذ أي اتفاق لمنع انتهاكه، مشيراً إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار، انسحبت بعض القوات الإسرائيلية، لكن نصف أراضي غزة لا تزال تحت الاحتلال.