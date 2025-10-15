مقتل 15 مدنياً إثر اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

شفق نيوز- كابول

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بمقتل 15 مدنياً واصابة العشرات في اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان.

وبحسب الناطق باسم إدارة الإعلام في المدينة علي محمد حقمال، فإن اشتباكات اندلعت خلال الليل في منطقة سبين بولدك الأفغانية، مشيراً إلى مقتل 15 مدنياً.

بينما أكد المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك عبد الجان باراك، أن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات.

من جانبه، اتّهم الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد القوات الباكستانية بتنفيذ هجمات "مرة أخرى" باستخدام أسلحة "خفيفة وثقيلة" في منطقة سبين بولدك.

وأشار مجاهد، إلى أن 12 مدنيا قُتلوا وأصيب 100 آخرين بجروح، مؤكداً أن الهدوء عاد إلى المنطقة بعد مقتل جنود باكستانيين ومصادرة نقاط وأسلحة.

في غضون ذلك، قال مسؤولون باكستانيون إن 6 أفراد من قوات شبه عسكرية قتلوا في اشتباك مع مسلحين بالقرب من الحدود الأفغانية.

يذكر أن مواجهات مسلحة اندلعت بداية مساء السبت الماضي، عندما أطلقت كابول عملية في 5 ولايات على الأقل عند الحدود.

وذكرت حكومة طالبان أنها "هاجمت قوات الأمن الباكستانية ردا على ضربات جوية نفّذها الجيش الباكستاني على كابل بعد انفجارات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها في العاصمة الأفغانية الخميس".