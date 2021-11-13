سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل وإصابة 75 شخصاً في احتجاجات عنيفة بالسودان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-13T17:34:41+0000
مقتل وإصابة 75 شخصاً في احتجاجات عنيفة بالسودان

شفق نيوز/ أكدت مصادر طبية متطابقة مقتل 5 محتجين وإصابة أكثر من 70 خلال المسيرات التي انطلقت، يوم السبت، في مختلف مدن السودان، رفضا لقرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان بمقتل 5 محتجين خلال مواكب "مليونية 13 نوفمبر" المطالبة بمدنية الدولة.

ولفتت اللجنة الطبية إلى تزايد عدد الإصابات الخطيرة وبعض الإصابات المتفرقة. إضافة إلى تفاقم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات.

في الأثناء حذرت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا قوات الأمن السودانية من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر وصل عدد ضحايا رصاص قوات الأمن السودانية إلى 16 قتيلا إضافة إلى مئات الجرحى.

ويطالب المحتجون بإنهاء كافة القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال الأسبوعين الماضيين والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتجميد بنود مهمة في الوثيقة الدستورية التي تنظم العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحكم الفترة الانتقالية التي دخل فيها السودان عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في ثورة شعبية في أبريل 2019.

وتزايد الغضب في الشارع السوداني بعد إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة برئاسته وعضوية جميع الأعضاء العسكريين وعدد من المدنيين؛ لكن ثلاثة من الأعضاء الذين أعلنت أسماؤهم رفضوا أداء القسم ظهر الجمعة؛ واصفين الخطوة بانها تشكل انقلابا على الفترة الانتقالية.

ويرفع المحتجون شعارات تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وتحقيق العدالة وعودة رئيس الوزراء حمدوك وإطلاق سراح الوزراء والسياسيين المعتقلين.

related

السودان.. مقتل متظاهرين خلال احتجاجات حاشدة ضد "العسكر"

Date: 2021-10-30 15:42:48
السودان.. مقتل متظاهرين خلال احتجاجات حاشدة ضد "العسكر"

خارطة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني "الطائش"

Date: 2021-05-07 07:38:24
خارطة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني "الطائش"

صور.. رفع أسعار الوقود يشعل فتيل احتجاجات في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-05-18 18:21:52
صور.. رفع أسعار الوقود يشعل فتيل احتجاجات في مناطق الإدارة الذاتية

قائد عسكري يتسلم مقاليد السلطة في السودان

Date: 2019-08-21 12:22:43
قائد عسكري يتسلم مقاليد السلطة في السودان

أحداث السودان تتصاعد.. 82 قتيلاً وجريحاً برصاص الجيش

Date: 2021-10-25 15:45:04
أحداث السودان تتصاعد.. 82 قتيلاً وجريحاً برصاص الجيش

بايدن يندد باستخدام ترامب القوة ضد المحتجين

Date: 2020-06-02 07:56:16
بايدن يندد باستخدام ترامب القوة ضد المحتجين

ترامب يوقع قرار رفع دولة عربية من قائمة "الإرهاب"

Date: 2020-10-23 14:37:17
ترامب يوقع قرار رفع دولة عربية من قائمة "الإرهاب"

جرحى بإطلاق نار على محتجين أمام منزل نائب لبناني

Date: 2021-06-26 20:51:00
جرحى بإطلاق نار على محتجين أمام منزل نائب لبناني