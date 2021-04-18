مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة أميركية

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام أميركية، يوم الأحد، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن.

ونقلت وسائل الإعلام عن ديفيد بيث، شريف مدينة كينوشا التي وقعت الحادث فيها، قوله، إن الجريمة حصلت داخل إحدى الحانات، وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى مستشفى محلي وهما في حالة حرجة.

وأشار إلى أن "الحادث يبدو منفردا واستهدف مجموعة معينة" ومن غير المرجح أن يكون هناك خطر للمجتمع المحلي.

وتمكن المهاجم من الفرار من موقع الحادث ويشارك في عملية القبض عليه حوالي 100 عنصر في الأجهزة الأمنية، بينما نقلت وسائل إعلام عن محققين قولهم إنه من المحتمل أن يكون الهجوم منفذا على يد أكثر من شخص واحد.

وأصبح إطلاق النار في كينوشا حلقة جديدة من سلسلة واسعة للهجمات بأسلحة نارية تشهدها الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة خاصة منذ 6 أسابيع، ما أودى بحياة عشرات الأشخاص في البلاد.

ويوم الجمعة الماضية قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد "FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأميركية.

ودعت التطورات الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى دراسة إجراءات محتملة يمكن اتخاذها للحد من حقوق حمل السلاح في البلاد.