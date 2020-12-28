مقتل وإصابة 17 عنصراً من "قسد" والفصائل الموالية لتركيا في عين عيسى

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، مقتل وإصابة 17 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والفصائل المسلحة الموالية لتركيا في بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أربعة عناصر قوات سوريا الديقمراطية قتلوا، وأصيب سبعة آخرون، جراء القصف التركي والاشتباكات مع الفصائل الموالية لأنقرة، كما قتل ستة عناصر من تلك الفصائل، على جبهات جهبل والمشرفة وصيدا ومعلق، بعد منتصف ليلة أمس.

وأشار المرصد إلى أنه بصد بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، هجوماً جديداً للفصائل الموالية لأنقرة على محاور بريف عين عيسى شمالي الرقة، مبينا ان اشتباكات عنيفة دارت بين "قسد" والفصائل التي ساندها قصف صاروخي تركي بهدف الوصول إلى طريق الحسكة – حلب الدولي وقطعه.

ولفت الى أن بلدة عين عيسى تتسيد المشهد في الوقت الحالي، في ظل التصعيد التركي الكبير منذ بدايات شهر تشرين الثاني الماضي، في محاولة لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي.

ويتزامن هذا التصعيد مع مفاوضات مستمرة بين الجانب الروسي وقوات سوريا الديمقراطية حول تسليم البلدة لقوات النظام، لمنع التقدم التركي، حيث تضاربت الأنباء حول طبيعة الاتفاق، فيما إذا كانت "قسد" ستنسحب شكلياً من المنطقة أو ستنسحب بشكل فعلي.