مقتل وإصابة أكثر من 16 شخصاً بهجوم مسلح على حانة في المكسيك

شفق نيوز- مكسيكو

أفادت إذاعة "فورمولا"، يوم الأحد، بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في هجوم مسلح على حانة في بلدية تولا بولاية هيدالغو في المكسيك.

وذكرت الإذاعة: "تم تأكيد مقتل 4 أشخاص في مكان الحادث، كما توفي اثنان آخران مصابان تم نقلهما في حالة حرجة إلى المستشفيات في تولا وتيبخا بعد وقت قصير من وصولهما".

ونقلت عن شرطة البلدية أن "مجموعة من الأشخاص وصلوا إلى مكان الحادث في سيارتين (بيك أب) وأطلقوا النار على رواد الحانة".

وأشارت إلى أن "الهجوم كان مفاجئا، مما منع الكثيرين من الاحتماء، وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بطلقات نارية في الهجوم، ونقلوا إلى مستشفيات محلية".

ووفقا للتقارير فإن المهاجمين "فروا إلى جهة مجهولة".

وأطلقت السلطات عملية بحث في المناطق المحيطة، وطوقت الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية مسرح الجريمة.