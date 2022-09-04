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مقتل وإصابة العشرات بعملية طعن نادرة في كندا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-04T22:14:48+0000
مقتل وإصابة العشرات بعملية طعن نادرة في كندا

شفق نيوز/ قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية اليوم الاثنين، إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 على الأقل في أعقاب عملية طعن في ساسكاتشوان.

وقدمت شرطة الخيالة الكندية الملكية في ساسكاتشوان المعلومات في مؤتمر صحفي إن الضحايا تم العثور عليهم في 13 موقعًا منفصلاً في جيمس سميث كري نيشن وويلدون، بحسب شبكة إرم.

وقالت إنها تعتقد أن بعض الضحايا قد استُهدفوا، بينما تعرض آخرون للهجوم العشوائي، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا المصابين الذين نقلوا أنفسهم إلى المستشفى، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وتم إبلاغ الشرطة صباح الأحد عن حادث طعن في جيمس سميث كري، مع ورود مكالمات متعددة عن عمليات طعن بأماكن متفرقة في ويلدون.

وتم التعرف على المشتبه بهما بوساطة شرطة الخيالة الكندية الملكية في ساسكاتشوان، وهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون.

وأدى الحادث إلى إصدار حالة طوارئ مدنية بين المقاطعات في ألبرتا ومانيتوبا.

وبحسب الشرطة، قد يكون المشتبه بهما يسافران في سيارة نيسان روج سوداء برخصة ساسكاتشوان 119 MPI.

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