مقتل واصابة 10 طلاب بإطلاق نار داخل جامعة في أميركا

شفق نيوز - واشنطن

قتل طالبان وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار في حرم جامعة براون المرموقة بولاية "رود آيلاند" الأميركية.

وقال مسؤولون إن الشرطة في ولاية "رود ايلاند" الأمريكية تبحث عن مشتبه به في واقعة إطلاق نار بجامعة براون المرموقة.

وقال رئيس البلدية إن شخصا تاسعا أصيب بشظايا أعيرة نارية.

وظلت الشوارع المحيطة بالجامعة مغلقة ومكتظة بسيارات الطوارئ لساعات بعد إطلاق النار، وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في أنحاء المدينة مع استمرار الشرطة في البحث عن الجاني.