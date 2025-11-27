مقتل مغنية شابة في كمين مسلح بلوس أنجلوس

شفق نيوز– لوس أنجلوس

قُتلت المغنية اللاتينية الصاعدة ماريا دي لا روسا، المعروفة فنياً باسم "دي لاروسا"، بعد تعرضها لإطلاق نار بينما كانت داخل سيارة متوقفة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، في هجوم وصفته الشرطة بأنه "كمين"، وفق ما نقلته وسائل إعلام اليوم الخميس.

وكانت الفنانة البالغة 22 عاماً برفقة شخصين لحظة تعرض السيارة لوابل من الرصاص من قبل مهاجمين اقتربوا منها قبل أن يفروا، ونقلت إلى المستشفى حيث فارقت الحياة، فيما نجا الركاب الآخرون بإصابات متفاوتة.

وأفادت الشرطة المحلية بأن الهجوم وقع بعد الساعة الواحدة فجراً بقليل، عندما اقترب رجلان أو ثلاثة من السيارة وفتحوا النار من مسافة قريبة، معتبرةً الحادث "كميناً متعمداً" وفق ما توصلت إليه التحقيقات الأولية.

وأشارت السلطات إلى أن التحقيق ما يزال مستمراً، وقد وُجهت لاحقاً تهم بالقتل إلى ثلاثة مشتبه بهم في إطار القضية، دون إعلان نهائي بشأن دوافع الجريمة، مع استمرار مراجعة جميع الاحتمالات.

وكانت دي لا روسا فنانة صاعدة في موسيقى البوب اللاتيني وازدادت شهرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تمتلك عشرات الآلاف من المتابعين وتستعد لطرح أعمال جديدة بعد إحدى أبرز أغانيها في عام 2025.

وأثار مقتلها صدمة واسعة في الأوساط الفنية وبين متابعيها، وسط موجة من رسائل النعي والحزن على فقدان موهبة شابة في بداية مسيرتها.