مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة إعزاز السورية

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من مدينة إعزاز بمقتل شخص وإصابة عدد آخر يوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بسيارة لتوزيع الخبز، داخل بلدة سجو بريف مدينة أعزاز شمالي مدينة حلب السورية.

وأوضحت هذه المصادر إنّ الانفجار وقع في مدخل سوق الخضار داخل بلدة سجو في ريف مدينة إعزاز، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 مدنياً إضافة إلى أضرار مادية لحقت بمكان التفجير

وتشهد مدينة إعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا منذ عام 2012 فلتاناً أمنياً كما هي حال أغلب المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك الفصائل في الشمال السوري حيث وقع انفجار مماثل قبل أيام في بلدة صوران شمال حلب وأدت لإصابة عدة أشخاص فضلاً عن النزاعات الداخلية بين تلك الفصائل والتي يدفع ثمنها المدنيون غالباً.