مقتل شخصين إثر تحطم طائرة للشرطة جنوب تركيا

شفق نيوز/ أفادت السلطات الامنية التركية، يوم الأحد، بمقتل شخصين جراء تحطم هليكوبتر تابعة للشرطة في جنوب تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في منشور على منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تحطمت في جنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء السبت مما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة شخص.

وأشار إلى أن الهليكوبتر أقلعت من مطار هاتاي وكانت متجهة إلى مطار غازي عنتاب، وفُقد الاتصال بها عند الساعة 10:29 مساء (1949 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن الهليكوبتر سقطت بالقرب من قرية كارتال في منطقة نورداجي بغازي عنتاب، دون الإدلاء بتعليق حول سبب الحادث.

ومن جانبه، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، في بيان إن الشخص المصاب، هو فني، يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.