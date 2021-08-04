مقتل رجل و3 أطفال في قصف لفصائل تركيا بريف عين عيسى

شفق نيوز/ قتل رجل وثلاثة من أطفال يوم الأربعاء في قصف للفصائل السورية المدعومة تركيا على بلدة الصفاوية في ريف عين عيسى شمال سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "فصائل المعارضة السورية استهدفت فجر اليوم الأربعاء بقذائف الدبابات والهاون بلدة الصفاوية شرق عين عيسى بالقرب من الطريق الدولي (M4)".

وأوضح المصدر أن "رجلا وأطفاله الأربعة فقدوا حياتهم جراء القصف، فيما أصيبت الزوجة وطفلة أخرى بجروح خطيرة".

وانتشل سكان البلدة جثث العائلة من تحت أنقاض المنزل المدمر وهم زيد خلف عيسى (54) عام واطفاله زياد ، منهى و هدى بحسب المصدر.

وتتهم قوات سوريا الديمقراطية الفصائل المسلحة وتركيا باستهداف منازل وقرى المدنيين على طول خطوط التماس بين الطرفين في ريف رأس العين وتل أبيض وعين عيسى شمال سوريا.