مقتل رجل أربعيني طعناً بالسكاكين في حدائق عامة شمال لندن

شفق نيوز- لندن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الثلاثاء، بمقتل رجل يبلغ من العمر 44 عاماً، طعناً بالسكاكين في حدائق كامدن شمالي لندن، أمام العديد من العائلات التي فرّت من المكان.

وسادت حالة من الرعب بين العائلات والمتنزهين في الحدائق، في حين هرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى الموقع نحو الساعة 3:30 عصراً، حيث كانت عائلات وأصحاب كلاب يتنزهون في الحديقة.

ولم يُلق القبض على أي شخص حتى الآن، فيما يواصل ضباط جرائم القتل التحقيق في ملابسات الحادث.

وقال شهود عيان لصحيفة "مترو"، إن عائلات فرت من المشهد "المروع".

وأشار السكان المحليون إلى أن الطعن وقع قرب ملاجئ مؤقتة أقامها مشردون بالحديقة.

وما تزال المنطقة مطوقة بشريط أمني، مع بقاء معدات الإسعاف الميداني متناثرة في المكان.

وقال مارك هانلي، وهو عامل صيانة في مدرسة وأب لطفلة صغيرة، إن "المكان في السابق كان هادئاً للتنزه مع الكلاب، لكنه أصبح الآن مليئاً بالخيام والمشردين، الوضع بات مؤسفاً وخطيراً".

من جانبها، قالت إيفا كوفاكس (31 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، "سمعت صراخاً ورأيت عائلات تهرب من الحديقة، عندما علمنا أنها جريمة قتل في وضح النهار أصبنا بصدمة شديدة".

وأشارت إلى أن الحديقة تحولت إلى "بؤرة للجريمة" وأن الوضع لم يعد آمناً.

وأكد سكان آخرون أنهم اشتكوا سابقاً من "السلوكيات المعادية للمجتمع" داخل الحديقة، مطالبين المجلس المحلي بالتحرك الفوري.

وقال رئيس مجلس كامدن، ريتشارد أولزوسكي، "نشعر بحزن عميق لما حدث، وقلوبنا مع أسرة الضحية، نعمل مع الشرطة لدعم التحقيقات، ولدينا دوريات مشتركة لتأمين المنطقة، كما نقدم دعماً للمشردين الموجودين هناك".

بدورها، أوضحت شرطة لندن في بيان أن الضحية تلقى الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقله إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقاً متأثراً بجراحه، مضيفة أن الحادثة "فردية" ولا تشكل تهديداً مباشراً للعامة.

وقال القائد المحلي للشرطة، جيسون سيوارت: "فريقي يعمل بسرعة لكشف ملابسات وفاة هذا الرجل المأساوية، نحث السكان على مشاركة أي معلومات أو تسجيلات كاميرات مراقبة قد تساعد في التحقيق".

وما تزال الحديقة مغلقة كمسرح جريمة، فيما يتوقع استمرار تعزيز الدوريات الأمنية في محيطها خلال الأيام المقبلة.