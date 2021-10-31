مقتل جندي تركي في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، مقتل جندي تركي خلال العمليات العسكرية الجارية في اقليم كوردستان العراق، ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "المقاتل (إسلام جفتجي) توفي متأثرا بإصابته خلال مواجهة مع عناصر حزب العمال الكوردستاني، في 31 تشرين الأول/أكتوبر أثناء تنفيذ مهام تأمين الطرق في هكورك شمالي العراق".

وأضافت أن "عملية إنقاذ الجندي قد تعذرت بعد نقله إلى المستشفى".

وكان البرلمان التركي، قد وافق في وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري، على مذكرة من الرئاسة التركية، تمدد التفويض الممنوح للحكومة من أجل شن عمليات عبر الحدود شمالي العراق وسوريا، لمدة عامين آخرين.