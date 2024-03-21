مفتي مصر السابق يثير جدلا واسعا عن احتمال "إلغاء جهنم"

شفق نيوز/ أثار مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة الجدل بعد حديثه عن فرضية إلغاء جهنم وإدخال جميع البشر الجنة.

وقال الشيخ علي جمعة الذي كان يتحدث في برنامجه اليومي "نور الدين" أثناء شهر رمضان على التلفزيون المصري "من الوارد أن يلغي الله النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة".

وانتقد علي جمعة حديث الكثيرين عن عذاب القبر وأهوال يوم القيامة بدلا من الحديث عن الشفاعة، موضحا أن هناك 70 ألف شفيع وكل منهم يشفع في 70 ألفا آخرين مما يوصل الرقم إلى 5 مليارات، بينما عدد المسلمين لا يتجاوز المليارين.

وتحدث مفتي الديار المصرية السابق عن أهمية أن تكون العلاقة مع الله مبنية على الحب والأمل والتفاؤل والرحمة.

وقال جمعة ردا على سؤال حول عذاب المنتحر بسبب الألعاب الإلكترونية وهل سيعذبه الله أم سيرحم جهله وعدم اكتمال وعيه، "إن جماهير المسلمين يعتقدون أن الوعد والوعيد لا بد أن ينفذ، وربنا أخبرنا بأن هناك جنة ونارا، طيب لو أن الله ألغى النار يوم القيامة هنقوله لا.. ما يلغيها؟".

وتابع: "ما يدخل كل الناس الجنة، هو فعال لما يريد، ودا وارد وعلماء مسلمين كتير قالوا آه وارد، وهو كرم وعطاء، ولما وعد بالنار مش ضروري يعملها، ويبقى غرضها ألا نؤذي أحدا والخوف من الله تعالى".

وأكمل: "ندعو الناس من زمان إلى الرحمة والحب، وليس إلى الكراهية، وبنقول فيه ناس عاوزة تشوفها سودة، لكنها ليست كذلك، لا الدنيا كده ولا الآخرة كده".

وكان الشيخ علي جمعة قد أثار جدلا آخر قبل أسبوع برفضه أن دخول الجنة يقتصر على المسلمين فقط ووصف ذلك بـ"المعلومة المغلوطة".