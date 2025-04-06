مع اقتراب "الرد الموحد".. المفوضية الأوروبية تتوعد رسوم ترامب

شفق نيوز/ أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون ديرلاين، يوم الأحد، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضرة بجميع دول العالم، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه باتخاذ إجراءات مضادة لها، وسيعمل مع شركائه لبلوغ هذه الغاية.

وأضافت فون دير لاين، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، ملتزم بالعمل الوثيق مع بريطانيا في مجالي الأمن والدفاع، وأنها تشعر بالقلق إزاء عرقلة روسيا لجهود السلام في أوكرانيا، وفق "رويترز".

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية برئيس الحكومة البريطانية في لندن يوم 24 أبريل/ نيسان بمناسبة القمة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة.

وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي الرد بشكل موحد في الأيام المقبلة على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المرجح أن تتفق على مجموعة أولى من التدابير المضادة التي تستهدف واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار.

وتعني هذه الخطوة انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة في تصعيد سريع لما يخشى البعض من أن يتحول إلى حرب تجارية عالمية، مما يجعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة لمليارات المستهلكين ويزج بالاقتصادات في أنحاء العالم إلى الركود، وفق وكالة الأنباء العمانية.

ويواجه الاتحاد الذي يضم 27 دولة رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات ورسومًا "مضادة" بنسبة 20%، اعتبارًا من يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريبًا.

وتشمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب نحو 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 532 مليار يورو (585 مليار دولار) العام الماضي، مع احتمالية فرض رسوم جمركية على النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.

وتستضيف لوكسمبورغ غدًا الاثنين أول اجتماع سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة، حيث سيتبادل الوزراء المسؤولون عن التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول التأثير وأفضل السبل للرد.