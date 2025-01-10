مظلوم عبدي: "قسد" ستكون جزءاً من الجيش السوري الجديد

شفق نيوز/ قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، إن قواته ستكون جزءا من الجيش السوري الجديد، مؤكدا اتفاقه مع الإدارة الجديدة في البلاد فيما يتعلق بمستقبل سوريا.

وأضاف عبدي في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية": "عندما أعلنا عن قوات سوريا الديمقراطية في 2015 قلنا إن القوات ستكون جزءا من المنظومة الدفاعية لسوريا مستقبلا، والآن ما دام هناك عملية بناء لجيش سوري جديد فسنكون جزءا من هذه العملية".

وقال إنه يتفق مع الإدارة السورية الجديدة في القضايا الأساسية التي تتعلق بالمستقبل السوري.

وأضاف عبدي: "نحن متفقون فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، لكن كما تعرفون هناك تفاصيل عملية كثير ينتظرها السوريين لإيجاد حل لها".

وتابع: "بالمجمل ومبدئيا، نحن متفقون في القضايا الأساسية التي تتعلق بالمستقبل السوري".