مظلوم عبدي: تركيا تستعد لعمل عسكري بري تحتل به المزيد من الأراضي السورية

شفق نيوز/ دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، يوم السبت، الجامعة العربية إلى التدخل ومنع تركيا من إحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وقال الجنرال عبدي في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية اليوم، إن "دولة تركيا تجهز نفسها لشن هجمات برية، ويوم أمس تحدث عن هذا رجب طيب أردوغان وان هناك نية للهجوم على كوباني ومنبج"، مضيفا أن تركيا "بدأت تعد المجموعات المرتبطة بها بما يُسمى (الجيش الوطني)".

وذكر أيضا ان "الدولة التركية تتخذ من إنفجار اسطنبول ذريعة لشن الهجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية"، مطالبا بـ"فتح تحقيق دولي حول هذا الإنفجار للكشف عن الحقائق كون المنفذين لهذا الهجوم على علاقة وارتباط وثيق بتنظيم داعش".

كما أشار الجنرال عبدي إلى أنه "في الوقت الذي تتحضر فيه دولة تركيا لشن هجوم بري نقول إننا كقوات عسكرية نستعد لصد هذا الهجوم، وفي حال وقوعه ستكون هناك حرب واسعة وتتسع رقعتها"، مستدركا القول "لكننا في نفس الوقت لا نود أن يكون هناك تصعيد في المنطقة وان تكون هناك أي اعمال عسكرية".

ومضى بالقول ان "الدولة التركية باتت تستهدف القوات التي تكافح داعش مما سيؤدي إلى توقف العمليات التي تُشن ضد هذا التنظيم المتشدد"، مشيرا الى رفض القوى الدولية وأمريكا وروسيا الاتحادية لهذه الهجمات".

وتابع قائد قوات سوريا الديمقراطية ان "الدولة التركية مصرة على شن عملية برية عسكرية وإذا لم يكن هناك موقف دولي حاسم من ذلك سوف تغامر تركيا الى هجمات أوسع"، مردفا بالقول إن "سوريا جزء من الجامعة العربية، وإن تركيا تحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية ولابد للدول العربية أن يكون لها مواقف واضحة وحازمة بهذا الشأن".