مصدر أمني: مقتل واصابة 20 شخصا في تفجير عفرين

شفق نيوز/ قتل وأصيب 20 شخصا يوم الثلاثاء، في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين ذات الأكثرية الكوردية بمحافظة حلب شمالي سوريا،.

ويعد تفجير عفرين هو الثاني بعد هجوم مماثل وقع في ناحية بزاعة التابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب، حيث تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة، ما أسفر عن مقتل مدير الشرطة و4 أشخاص آخرين إضافة إلى إصابة 20.

وأبلغ مصدر أمني في عفرين وكالة شفق نيوز؛ أن حصيلة انفجار السيارة المفخخة وسط المدينة أدت إلى مقتل 3 أشخاص واصابة 17 آخرين.

وأفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى في وقت سابق من يوم الثلاثاء بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز إن السيارة الملغومة انفجرت في سوق الهال وسط مدينة عفرين، ما أوقع قتلى وجرحى.

وتسيطر تركيا وفصائل مسلحة سورية موالية لها على عفرين منذ اجتياح المدينة ربيع عام 2018، وإخراج قوات سوريا الديمقراطية منها والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.