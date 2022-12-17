مسؤول أمني أيراني يقول إن الاحتجاجات الأخيرة كانت تهدف "لقلب النظام" في البلاد

شفق نيوز/ اعتبر قائد قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد حسين أشتري، يوم السبت، أن الاحتجاجات الأخيرة "كانت موجهة ومنظمة بالكامل وتهدف إلى قلب نظام حكم الجمهورية الاسلامية".

صرح بذلك خلال خطابه في تجمع رجال الدين بالقوات المسلحة، وقال العميد أشتري، إن للشرطة أدوارا ومهمات ذات أهمية وفعالة في مختلف الأيام والظروف، مضيفا أن "قوات الشرطة في أنحاء البلاد، تعمل بلا كلل وبجهد كبير لخدمة الشعب وأمنهم".

وأردف بالقول إن "الشرطة تحافظ على أرواح الناس وممتلكاتهم وشرفهم في جميع الأوقات والأماكن، واليوم نرى أنهم يلعبون دورًا هاما للغاية في حماية أمن البلاد".

وتطرق قائد قوى الأمن الداخلي في إيران إلى ما اسماها "اعمال الشغب والفتنة الأخيرة في البلاد، وقال إن "العدو يسعى لتحقيق أهدافه المشؤومة والكاذبة من خلال استغلال اي ظروف تحدث في البلاد، فلذلك جعلوا من وفاة المرحومة مهساء أميني ذريعة لهم حتى يضروا بأمن الناس وهدوئهم وينفذوا مخططاتهم لقلب النظام المقدس في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتابع قائلا، إن "الفتنة الأخيرة كانت موجهة ومنظمة بالكامل، بهدف قلب النظام في ايران، مؤكدا: "ان الأعداء قادوا اعمال الشغب والتخريب في البلاد ليحققوا هذه الفتنة عبر عملائهم الخونة."