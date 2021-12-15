مسؤول أمريكي يحذر: سنرد على أي تصعيد نووي إيراني

شفق نيوز/ أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده سترد على إيران "بشكل مناسب" في حال أي تصعيد نووي من جانبها.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الأمريكي الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أن بلاده لا تتوقع اجتماعا خاصا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام في حال تم تنفيذ اتفاق الوكالة مع إيران الخاص باستبدال كاميرات المراقبة في ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه إذا حدثت أي تصعيدات نووية جديدة من قبل إيران "سنرد عليها بشكل مناسب".

يأتي هذا في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن الاتفاق الأخير بين الوكالة الدولية وطهران الخاص باستبدال كاميرات المراقبة في منشأة إيرانية يصنع فيها قطع أجهزة الطرد المركزي.

وفي وقت سابق، اليوم أكدت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران سمحت وبشكل طوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع تيسا النووي في مدينة كرج غرب العاصمة.

وأوضحت الوكالة أن إحدى القضايا الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أثيرت خلال زيارات مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران "تم حلها بمبادرة إيرانية وحالت دون حدوث سوء تفاهم بين إيران والوكالة".

وأشارت إلى أنه "استجابة لطلب الوكالة استبدال الكاميرات التي تضررت في العملية التخريبية ضد مجمع تيسا في كرج... قامت إيران طواعية بالسماح باستبدال الكاميرات القديمة بكاميرات جديدة".