مسلحون ينفذون مجزرة في إحدى قرى شمال غرب نيجيريا

شفق نيوز- أبوجا

قالت السلطات النيجيرية، يوم السبت، إن مسلحين قتلوا ليل الخميس الجمعة 38 شخصاً على الأقل شمال غربي البلاد.

وأفادت الشرطة ومسؤولون محليون بأن الحادثة وقعت في قرية بولاية زامفارا، حيث تقوم مجموعات مسلحة بترهيب سكّان الولاية وولايات أخرى عبر الخطف مقابل فدية أو مهاجمة القرى أو قتل السكان أو إحراق المنازل بعد نهبها، إضافة إلى هجمات المتطرفين المنتمين لجماعتي "بوكو حرام" و"داعش".

وقال المتحدث باسم الشرطة في الولاية يزيد أبو بكر، إن "القرية نائية وطرق الوصول إليها قليلة"، مشيراً إلى أن "الهدوء عاد حالياً إلى المنطقة والدوريات متواصلة".

من جانبه، تحدّث المسؤول المحلي هاميسو فارو عن سقوط 50 قتيلاً، لافتاً الى أن عصابات "أطلقت النار في شكل عشوائي وقتلت كل السكان الذين حاولوا الفرار".

واضاف فارو، "أبلغنا الجيش وتم إرسال مقاتلة، لكنها لم تتصد لقطاع الطرق الذين كانوا يتنقلون على دراجات نارية".

ويقطن قطاع الطرق داخل مخيمات في غابة عند تقاطع ولايات زمفارا وكاتسينا وكادونا وسوكوتو وكيبي والنيجر، ويتخذون منها منطقلاً لشن هجماتهم على القرى.

وينتشر الجيش النيجيري في المنطقة منذ أعوام عدة لمكافحة هذه المجموعات المسلحة، لكن أعمال العنف تتواصل.

وأثار تصاعد العنف الذي يمارسه المتطرفون والعصابات في نيجيريا، استياء الولايات المتحدة التي شنت ضربات جوية مفاجئة بالتنسيق مع السلطات يوم عيد الميلاد في ولاية سوكوتو (شمال) المجاورة لزمفارا، مستهدفة متطرفين.

ومنذ 2009، أسفر تمرد المتطرفين في نيجيريا، سواء لجماعة "بوكو حرام" أو لـ"داعش" في غرب إفريقيا بعد انشقاقه عنها، عن أكثر من أربعين الف قتيل وأجبر مليوني شخص على النزوح.