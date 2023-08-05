مساهمون يقاضون "إريكسون" بسبب إفصاحاتها حول العراق

يعتزم سبعة وثلاثين من المساهمين في شركة إريكسون السويدية للاتصالات، مقاضاة الشركة للحصول على 1.8 مليار كرونة سويدية (170 مليون دولار)، قائلين إن إفصاح الرئيس التنفيذي عن أنشطة الشركة في العراق تسبب في تراجع الأسهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "داجنس إندستري" الجمعة.

وتعرضت الشركة ورئيسها التنفيذي بورييه إيكولم لانتقادات شديدة في العام الماضي بسبب تعاملهما مع تحقيق داخلي يتعلق بعمليات الشركة في العراق وفضيحة ترتبط بمدفوعات محتملة لتنظيم "داعش".

وذكرت الصحيفة أن المساهمين، بما في ذلك العديد من شركات الاستثمار وصناديق التقاعد، رفعوا دعاوى منفصلة أمام محكمة سويدية، لكن إجراءاتهم منسقة.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "تعارض إريكسون الادعاءات برمتها وتعتزم الدفاع عن نفسها بقوة في هذه المسألة، وهو أمر غير مسبوق في قضاء السويد ويتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون الشركات السويدي".

وذكرت الصحيفة أن المساهمين يطالبون بتعويض عن الانخفاض الحاد في أسهم إريكسون منذ 16 شباط/ فبراير 2022، بعد أن نشرت الصحيفة إفصاح الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة حول تقرير داخلي يتعلق بأنشطة الشركة في العراق. وانخفض سعر السهم يوم الجمعة إلى النصف منذ ذلك الحين إلى 52.71 كرونة (تعادل حوالي 5 دولارات).

وفي أيار/ مايو من هذا العام، اختتمت ناسداك ستوكهولم مراجعة لإفصاحات الشركة العامة فيما يتعلق بالتقرير.

ووجدت أنه "لا يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده أن محتوى التقرير يمكن أن يستخدمه أي مساهم على نحو منطقي كجزء من قراره الاستثماري".