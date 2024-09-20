أمريكا قلقة من هجوم بري اسرائيلي لجنوب لبنان

شفق نيوز/ ينتاب الولايات المتحدة القلق من احتمال أن تشن إسرائيل هجوما بريا على جنوب لبنان، في ظل استمرار التصعيد مع حزب الله على الحدود بين البلدين.

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فقد أدت انفجارات أجهزة الاتصال التي يحملها أعضاء حزب الله في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى زيادة مخاوف وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من اندلاع حرب برية محتملة في جنوب لبنان.

لكن حتى قبل هذه الانفجارات، فقد أخبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مسؤولين بارزين في البنتاغون في اجتماع يوم الإثنين، أنه "يخشى أن تشن إسرائيل هجوما قريبا"، بعد أشهر من الهجمات الصاروخية المتبادلة مع حزب الله المدعوم من إيران.

وقال مسؤول عسكري أميركي بارز لـ"وول ستريت جورنال"، مرددا تعليقات من قبل زملاء له في البنتاغون: "أنا قلق للغاية بشأن خروج هذا عن السيطرة".

ومؤخرا نقل الجيش الإسرائيلي فرقة تتكون من آلاف الجنود من القوات الخاصة والمظليين، من غزة إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر من العام الماضي، تشعر واشنطن بالقلق من اندلاع صراع واسع النطاق على الحدود الشمالية لإسرائيل، قد يشمل قوى إقليمية أخرى.

ورغم أن المسؤولين الأميركيين شددوا على أنهم "لم يروا حتى الآن أي مؤشرات على غزو وشيك، مثل استدعاء قوات الاحتياط"، فإن مسؤولين عسكريين آخرين قالوا إن "إسرائيل قد تأمر بعملية أصغر بسرعة أكبر، من دون تحركات عسكرية كبرى أخرى".

والأربعاء قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على منصة "إكس": "نحن في بداية مرحلة جديدة في الحرب. نخصص الموارد والقوات للساحة الشمالية ومهمتنا واضحة: ضمان العودة الآمنة للمجتمعات الشمالية في إسرائيل إلى ديارها، وللقيام بذلك يجب تغيير الوضع الأمني".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين، الأربعاء، إن "هناك طريقة لإنهاء الأزمة من خلال الدبلوماسية وليس الحرب".

ولدى إجابته على سؤال بشأن احتمال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، أضاف كيربي: "لا شيء حتميا".