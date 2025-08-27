أمريكا.. قتلى وجرحى بإطلاق نار استهدف مدرسة كاثوليكية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلامية أمريكية، يوم الأربعاء، بسقوط عدد من القتلى والجرحى إثر إطلاق نار استهدف مدرسة كنيسة البشارة الكاثوليكية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وبحسب شرطة مينيابوليس فإن "نحو 20 ضحية بين مصاب وقتيل عقب إطلاق نار بالمدرسة الكاثوليكية".

بدوره أعلن حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، عن حدوث إطلاق نار "مروع"، في الأسبوع الأول من الدراسة بمدرسة كاثوليكية في مينيابوليس.

وقالت حكومة مدينة مينيابوليس إنه "تم احتواء" مطلق النار، وذلك بعدما أطلق النار في مدرسة كنيسة البشارة، وأشارت إلى أنه لا يوجد "تهديد نشط" للمقيمين.

هذا وأفاد مصدر فيدرالي لقناة "فوكس نيوز" أن عدداً كبيراً من الأشخاص أصيبوا في إطلاق النار.

كما قال مسؤولان في أجهزة إنفاذ القانون إن المشتبه به في إطلاق النار "قُتل"، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

من جهته، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا".

وأضاف: "البيت الأبيض سيواصل متابعة الوضع المروّع بشأن حادثة إطلاق النار في مدينة مينيابوليس".