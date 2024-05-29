أمريكا ترفض الاعتراف بطالبان كحكومة أفغانية

شفق نيوز/ أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي صرح جون كيربي، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تعترف بحركة طالبان سلطة حكم في أفغانستان.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لم تف طالبان بأي التزام تعهدت به عندما وصلت إلى السلطة... لسنا في وضع ولن نكون في وضع يسمح لنا بالاعتراف بطالبان كحكومة رسمية لأفغانستان، وإذا فعلت روسيا ذلك، فإنها ترسل إشارة سيئة للآخرين"، بحسب قوله.

وفي المقابل وتحديدا روسيا، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن وضع الحركة، إن هذا الأمر قيد المناقشة باستمرار، كما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ستتخذ قرارًا باستبعاد حركة طالبان من قائمة الإرهاب.

ولم تعترف روسيا رسميا حتى الآن بالحكومة التي تشكلت في أفغانستان، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن طالبان بحاجة إلى حل مشكلة الحكومة الشاملة، وستكون هذه خطوة نحو الاعتراف الرسمي بها.

وتولت حركة طالبان الحكم في أفغانستان للمرة الثانية في منتصف أغسطس/ آب 2021، بعد استيلائها على العاصمة كابول وانسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من البلاد.

وشكلت حركة طالبان حكومتها في أفغانستان في 7 سبتمبر/ ايلول 2021.