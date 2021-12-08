سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا تدرس نشر قواتها في أوروبا لمواجهة روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-08T04:48:39+0000
أمريكا تدرس نشر قواتها في أوروبا لمواجهة روسيا

قال مسؤول أميركي، ليل الثلاثاء الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن، يدرس إعادة انتشار القوات الأميركية في أوروبا وتوزيع وحداتها القتالية، بما يدعم حلف شمال الأطلسي لمواجهة أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات على اختتام قمة بايدن مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، عبر الفيديو، وكان الملف الأوكراني الأبرز في هذه القمة.

وذكر المسؤول الأميركي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن بايدن قد يأمر قيادة القوات الأميركية في أوروبا المعروفة بـ"يوكوم" بإعادة انتشار، وتوزيع وحداتها القتالية في شكل يدعم جبهة حلف "الناتو " في الجهة الشرقية لمواجهة أي احتمال غزو قد تقوم به القوات الروسية لأوكرانيا.

وقال المسؤول إن أحد أبرز السيناريوهات المطروحة تعزيز الوجود الأطلسي في بولندا والبحر الأسود، رافضا الافصاح عن تفاصيل إضافية.

ولا يبدو أن القمة بين بايدن وبوتن قد نجحت في تحقيق اختراق يبدد التوتر، فقد هدد الأول بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو أشد صرامة من أي وقت مضى، بينما طالب الثاني بضمانات تمنع تمدد حلف شمال الأطلسي على حدود روسيا.

وارتفع منسوب التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، مع اتهامات غربية لموسكو بحشد قوات ضخمة تزيد عن 70 ألف جندي على الحدود، في خطوة تمهيدية لغزو أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن روسيا تخطط لشن هجوم عسكري عليها، متوقعة أن يحدث ذلك في يناير المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن الكرملين يخطط لشن هجوم متعدد الجبهات، في وقت مبكر من العام المقبل على أوكرانيا

وتنفي روسيا، من جانبها، نيتها غزو الأراضي الأوكرانية، وتقول إن كييف هي من تقوم بحشد قوات في منطقة دونباس التي تشهد نزاعا بين الجيش الأوكراني ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو.

وتتحدث موسكو عن "استفزازات غربية" متزايدة، خاصة في منطقة البحر الأسود التي تمثل خاصرة لها.

related

الرئيس الامريكي يعلن اتفاقاً مع بوتين يخص "نووي ايران"

Date: 2021-06-16 18:36:39
الرئيس الامريكي يعلن اتفاقاً مع بوتين يخص "نووي ايران"

روسيا تحذر من صدامات عسكرية بمنطقة الخليج بسبب التصعيد ضد إيران

Date: 2019-07-26 17:12:14
روسيا تحذر من صدامات عسكرية بمنطقة الخليج بسبب التصعيد ضد إيران

روسيا تقول إنها أبعدت ثلاث قاذفات أمريكية عن حدودها

Date: 2021-07-15 07:32:57
روسيا تقول إنها أبعدت ثلاث قاذفات أمريكية عن حدودها

تركيا تنفي عزمها شراء مقاتلات روسية: باقون على الامريكية

Date: 2019-08-30 15:51:00
تركيا تنفي عزمها شراء مقاتلات روسية: باقون على الامريكية

روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس

Date: 2020-04-18 08:05:32
روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس

توقعات بإدراج ترامب تركيا ضمن اعداء امريكا

Date: 2019-07-02 14:09:09
توقعات بإدراج ترامب تركيا ضمن اعداء امريكا

امريكا محذرة تركيا: ستتعرضون لعواقب خطيرة

Date: 2019-07-10 07:40:33
امريكا محذرة تركيا: ستتعرضون لعواقب خطيرة

CIA تكشف عن تزايد عمليات اعتقال وقتل جواسيسها في الدول

Date: 2021-10-05 18:43:35
CIA تكشف عن تزايد عمليات اعتقال وقتل جواسيسها في الدول