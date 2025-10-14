مروحيات وقناصة لتأمين مباراة بتصفيات كأس العالم

شفق نيوز- روما

اتخذت السلطات الأمنية الإيطالية، يوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة قبيل مواجهة منتخبها الكروي بنظيره الإسرائيلي في أوديني.

وانتشرت وحدات القناصة على سطح الفندق الذي يستضيف المنتخب الإسرائيلي، استعداداً لمباراته ضد إيطاليا ضمن تصفيات كأس العالم، في ظل حالة التأهب القصوى المعلنة في أوديني.

كما انتشرت أصوات المروحيات، التي تراقب مدينة أوديني، منذ الصباح، قبل ساعات من انطلاق المباراة التي ستقام على ملعب فريولي.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط أوديني قبل عدة ساعات من انطلاق المباراة، ومن المتوقع أن يجتمع فيها حوالي عشرة آلاف شخص.

وستقام المسيرة بعيداً عن الملعب الواقع في أطراف المدينة، وتم تصنيف المباراة ضمن فئة المخاطر القصوى، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أوقف حربا استمرت عامين في غزة.

وقررت العديد من المحلات والمطاعم في مدينة أوديني عدم فتح أبوابها اليوم، وهناك قواعد صارمة للمتاجر التي ستفتح، تشمل إزالة أي أثاث خارجي أو أشياء أخرى قد تستخدم كسلاح محتمل.

وسيتم اصطحاب حافلة المنتخب الإسرائيلي إلى الملعب بأقصى إجراءات أمنية، كما سيكون هناك قناصة على سطح الملعب بالإضافة إلى وجود أمني مكثف من الشرطة والجيش.

والتقى المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسرائيلي قبل عام في أوديني، التي تم اختيارها بسبب صعوبة الوصول النسبي إلى المدينة الواقعة في شمال شرق إيطاليا بالقرب من الحدود مع سلوفينيا، وسهولة عزل الملعب، حيث تم نصب حواجز على الطرق المحيطة به.

وتم إعلان المنطقة كـ"منطقة حمراء"، حيث لا يسمح بالمرور عبر الحواجز المعدنية العالية إلا للجماهير الحاملة لتذاكر المباراة.

وتم التأكيد على المشجعين بضرورة الوصول مبكرا بسبب عمليات التفتيش الدقيقة، حيث يتعين على الجميع المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن أيضا.

وتم بيع نحو 9 آلاف تذكرة فقط لمباراة إيطاليا ضد إسرائيل التي تقام على ملعب فريولي الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، ويتوقع أن يكون عدد الحضور داخل الملعب أقل من عدد المشاركين في المسيرة.