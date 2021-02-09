مرض غامض يفتك بتنزانيا

شفق نيوز/ أعلنت مصادر طبية تنزانية، يوم الثلاثاء، عن وفاة 15 شخصاً بمرض غامض يتسبب بتقيؤ المرضى دماً.

وذكرت صحيفة ذي صن البريطانية، أن أكثر من 50 شخصاً تم نقلهم إلى المستشفى في تنزانيا بسبب حالة غير معروفة تسبب أيضاً الغثيان لدى المصابين.

وقال مسؤولو الصحة إن بعض المرضى، معظمهم من الرجال، ماتوا في غضون ساعات من ظهور الأعراض عليهم في منطقة مبيا.

وقالت كبيرة المسؤولين الطبيين في منطقة تشونيا الريفية، فيليستا كيساندو، إنه تم نشر فريق من الخبراء لتقييم المرضى والتحقيق في سبب تفشي المرض.

وأضافت أن هذه المشكلة لم تنتشر، لقد حدث ذلك في جناح إداري واحد فقط في إيفومبو حيث يتقيأ الناس دماً ويموتون عندما يصلون إلى المستشفى.

وأشارت كيساندو إلى أنه لم يتم تحديد سبب مرضهم بعد، لكن وزارة الصحة التنزانية استبعدت تفشي المرض، لافتة إلى أن الحكومة التنزانية تختبر عينات من المياه المحلية ودم المرضى بحثاً عن آثار التلوث بالزئبق.

وبشأن الفحوصات، أوضحت كشفت الفحوصات السريرية الأولية أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد.

فيما أوضح مصدر أنه في أعقاب تصريحات كيساندو يوم السبت، أمرت وزيرة الصحة في البلاد دوروثي غواجيكا بتعليق عملها.

وقالت غواجيكا إن تصريحات الخبيرة الطبية أحدثت "حالة من الذعر غير الضروري" بين السكان المحليين.

وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن أعراضاً مماثلة أصابت المنطقة في 2018، عندما عانى المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة وغثيان وتقيؤ الدم.

وحثت وزيرة الصحة المواطنين على التزام الهدوء ووعدت بتقديم مزيد من التحديثات قريباً.