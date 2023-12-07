مراهقة تطلق النار على رفاقها في المدرسة بمدينة بريانسك الروسية

شفق نيوز/ أطلقت مراهقة روسية النار على رفاقها في مدرسة في مدينة بريانسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية، الخميس، ما أسفر عن وفاة تلميذة وإصابة خمسة آخرين، وفق ما أعلن المحققون.

من جهتها، أوضحت الشرطة أنه يجري البحث في دوافع وظروف المأساة، وفقاً لفرانس برس.

وكتب حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز على "تليغرام": "وقعت مأساة مروعة اليوم في المدرسة رقم 5 في بريانسك. أحضرت تلميذة سلاحاً نارياً معها إلى المدرسة"، مشيراً إلى أن جميع المصابين هم أطفال نقلوا إلى المستشفى.

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار المميتة نادرة جداً في روسيا، خصوصاً في المدارس، لكنها أصبحت أكثر تواتراً في السنوات الأخيرة، إلى درجة أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن استيائه، معتبراً أنها ظاهرة مستوردة من الولايات المتحدة وتأثير ضار للعولمة، ما دفعه إلى تشديد القوانين المتعلقة بحمل السلاح.

وفي سبتمبر (أيلول) 2022، أدى إطلاق نار في إيجيفسك في وسط روسيا إلى مقتل 18 شخصاً.

وفي عام 2021، قتل مهاجم يبلغ 21 عاماً، 9 أشخاص في مدرسة في قازان في تتارستان.