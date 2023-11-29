مدمرة أميركية تسقط مسيرة حوثية فوق البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلن مسؤول أميركي، يوم الأربعاء، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تبحر بالقرب من مضيق باب المندب أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن.

وقال المسؤول إنه وفقا للتقارير الأولية، اعتبرت المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق، وفق "أسوشيتد برس".

وأضاف أن الطائرة المسيرة من طراز (كيه إيه إس-04) إيرانية الصنع.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته عملية عسكرية لم يتم الإعلان عنها بعد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أسقطت مدمرة بحرية أخرى هي (يو إس إس توماس هوندر)، مسيرة تتجه نحوها أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر.

وكانت المدمرة أيضا بالقرب من مضيق باب المندب وأسقطت المسيرة فوق الماء.

ونشرت البحرية الأميركية عدة سفن حربية في البحر الأحمر، ذي الأهمية الاستراتيجية على صعيد الإمدادات العالمية، منذ بداية حرب إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، مما زاد من التوترات في المنطقة.