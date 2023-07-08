مدفيديف يصف بايدن بـ"الخرف النعسان": يحاول أن يأخذ نصف البشرية معه للعالم الآخر

شفق نيوز/ هاجم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ووصفه بـ"الخرف النعسان" بعد قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية، فيما بيّن أن التصرف الأمريكي يهدد بحرب عالمية ثالثة وان بايدن يحاول ان "يأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".

وكتب مدفيديف على تلغرام تعليقاً على قرار واشنطن تزويد كييف بالقنابل العنقودية إن "بايدن الخرف النعسان رفض قبل عامين في جنيف تقديم ضمانات للرئيس الروسي بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو بمعنى أنه رفض الرضوخ للروس",

وأضاف "بعد ذلك، هرب بايدن بشكل مخجل من أفغانستان، ولإخفاء عار هروبه، دمر اقتصاد أوروبا. ومن ثم سلم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا مطلقا العنان لنزاع طويل وخطير للغاية مع روسيا.. الآن، بعد أن استنفد بايدن جميع الموارد، يعد بقذائف عنقودية ويغري مرة أخرى النازيين الجدد في كييف ما يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة".

وتابع مدفيديف متسائلا: "لماذا يفعل بايدن ذلك؟ هذا مصير أي زعيم أمريكي".

ووصف مدفيديف بايدن بأنه "عجوز مريض يعاني من الخرف الشديد ويبدو أنه لا يعي ما يفعله.. ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بالتخيلات الرحيل بشكل جميل، واستفزاز هرمجدون نووي يأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".