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مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعاً لفرض عقوبات على تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-11T18:55:13+0000
مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعاً لفرض عقوبات على تركيا

شفق نيوز/ أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة تشريعا بدعم من الحزبين لفرض عقوبات على تركيا، لكنها امتنعت عن التصويت على مشروع قانون العقوبات الروسي المثير للجدل.

كما وافقت اللجنة على تشريع للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة في أوروبا الوسطى والشرقية بهدف تقليل اعتماد المنطقة على موسكو، وعلى مشروع قانون يتطلب من وزارة الخارجية تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

وكانت رويترز كشفت أن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لفرض عقوبات على تركيا بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي S-400 من روسيا.

وذكرت مصادر أن العقوبات على تركيا ستستهدف رئاسة تركيا للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير.

وتعتبر الولايات المتحدة أن حصول تركيا على هذه المنظومة من روسيا لا يتوافق مع أنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي المناهض لموسكو وتركيا عضو فيه.

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