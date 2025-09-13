ماكرون يحمل حلف الناتو مسؤولية الأزمة في أوكرانيا

شفق نيوز- باريس

حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، حلف الناتو مسؤولية الأزمة في أوكرانيا، وفقا لما نقلته صحيفة فرنسية.

وذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو"، نقلا عن الخبير الاقتصادي الأمريكي وأستاذ جامعة كولومبيا جيفري ساك، "منحني ماكرون وسام جوقة الشرف، وفي محادثة خاصة قال ما لا يقوله علنًا: "هذه الحرب مسؤولية الناتو، أريد أن يُعرف هذا، لأنه أمر مزعج بالنسبة لي".

وعُقد في باريس، الأسبوع الماضي، اجتماع لما يسمى بـ"تحالف الراغبين"، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح الرئيس الفرنسي، بأن "26 دولة التزمت بنشر قوة ردع في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار"، مبينا أن "تحالف الراغبين سيبدأ قريبًا العمل على الجوانب القانونية والسياسية للضمانات الأمنية لكييف".

فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن "أي سيناريو لنشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا مرفوض قطعيًا من موسكو، وينذر بتصعيد حاد".

ووصفت الخارجية الروسية التصريحات الصادرة من لندن وعواصم أوروبية أخرى حول احتمال وصول قوات تابعة لدول الحلف إلى أوكرانيا، بأنها "تحريض على مواصلة العمليات العسكرية".