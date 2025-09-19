لأول مرة منذ العام 2011.. تراجع عدد اللاجئين في ألمانيا

شفق نيوز- برلين

كشفت بيان حكومية ألمانية، يوم الجمعة، عن تراجع طفيف في أعداد اللاجئين لأول مرة منذ العام 2011، وذلك يعود إلى سياسة الترحيل والمغادرة الطوعية والتجنيس.

ووفقاً لموقع "DW عربية" الألماني، فقد شهد عدد اللاجئين في ألمانيا انخفاضاً طفيفاً بـ50 ألف شخص، بحسب رد الحكومة على طلب إحاطة من كتلة حزب "اليسار" البرلمانية.

وبحسب البيانات الحكومية فإن إجمالي عدد اللاجئين المقيمين تراجع في النصف الأول من العام الحالي بنحو 50 ألف شخص، من نحو 3,55 مليون لاجئ في نهاية العام 2024 إلى قرابة 3,50 مليون لاجئ.

ويشمل هذا العدد مختلف أوضاع الإقامة، من الوافدين الجدد إلى المقيمين الدائمين، إضافة إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

وأوضح حزب "اليسار" أن هذا التراجع يعود إلى مزيج من الترحيل، والمغادرة الطوعية، والتجنيس.

ففي العام الماضي وحده، حصل 83 ألفاً و150 سورياً على الجنسية الألمانية، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية.

ومن بين نحو 3,5 مليون لاجئ، يعيش نحو 492 ألفاً في وضع غير مؤكد، بينهم طالبو لجوء وأشخاص حاصلون على إقامة مؤقتة، وحتى نهاية تموز/ يوليو الماضي، كان يقيم في ألمانيا 1,27 مليون لاجئ أوكراني.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، كلارا بونغر، إن هذا التراجع "ليس سبباً للاحتفال"، مشيرة إلى أن دوافع النزوح عالمياً اليوم أكبر مما كانت عليه منذ فترة طويلة.

وأضافت بونغر أن تراجع أعداد اللاجئين يرجع أيضاً إلى صعوبة عبور الحدود الخارجية المشددة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "الانخفاض في الأعداد المطلقة داخل ألمانيا يوضح فقط مدى عبثية الحديث عن حالة الطوارئ المزعومة التي تستخدم لتبرير تعليق قانون اللجوء الأوروبي".