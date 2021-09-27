لأول مرة في السعودية.. امراة تدير جلسة حوار رفيعة المستوى

شفق نيوز/ عيّنت السلطات السعودية أكاديمية بارزة، لإدارة جلسة حوار رفيعة المستوى، اليوم الاثنين، تضم وزراء ومسؤولين كبارًا، والتي سيتم بثها على الهواء مباشرة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وقع الاختيار على الأكاديمية إيناس العيسى، لتدير جلسة حوارية حول تفاصيل برنامج تنمية القدرات البشرية الطموح، الذي يستهدف المواطنين السعوديين من مرحلة الطفولة المبكرة لحين دخول سوق العمل.

وأكدت الوكالة أن أعضاء من لجنة البرنامج الذي أطلقته الرياض في وقت سابق، سيشاركون في الجلسة التي ستديرها العيسى، ابنة المذيع والمقدم السعودي الراحل، سليمان العيسى.

كما يحضر الجلسة، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب خالد السبتي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد الفهيد.

كما سيحضر ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمختصون في مجال تنمية القدرات البشرية ووسائل إعلام محلية ودولية، بينما سيتم بث الجلسة الحوارية مباشرةً على التلفزيون السعودي.

وشغلت العيسى العديد من المناصب في الجامعات الحكومية، قبل أن يعينها الملك سلمان بن عبد العزيز، في العام 2019، في منصب مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ضمن سلسلة تعيينات للنساء في المناصب الحكومية الرفيعة جرت في السنوات القليلة الماضية، وما تزال مستمرة بعد عقود من التهميش.