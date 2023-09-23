لأول مرة في التاريخ.. بريطانيا تتنازل للهند عن عرش اقوى الدول الاقتصادية

شفق نيوز/ تخطت الهند رسمياً بريطانيا في قائمة أقوى الدول الاقتصادية في العالم، لتكون هي المرة الأولى بتاريخ البلاد التي تتخطى فيها عقبة المملكة التي عرفت بأنها "لا تغيب عنها الشمس".

وأوضح موقع (بريطانيا بالعربي) في تغريدة على موقع اكس تابعتها وكالة شفق نيوز ان "الهند تخطت بريطانيا اقتصادياً لأول مرة في التاريخ واحتلت مرتبتها في قائمة أقوى الدول الاقتصادية في العالم".

وأضاف الموقع مقارنا بين الناتج المحلي الإجمالي للدولتين خلال 30 عاما إذ بيّن أنه "في العام 1993 بلغ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 1.1 تريليون دولار، فيما كان الناتج المحلي الإجمالي للهند 0.28 تريليون دولار".

وتابع الموقع "أما في عام 2023 فقد بلغ الناتج المحلي البريطاني 3.1 تريليونات دولار، فيما الهند: 3.7 تريليونات دولار".