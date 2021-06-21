لأول مرة في التاريخ.. البرلمان يسقط الحكومة السويدية

شفق نيوز/ قرر البرلمان السويدي، يوم الاثنين، حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، وذلك باقتراح من الأحزاب اليمينية المعارضة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام سويدية.

وقال موقع "الكومبوس" السويدي الناطق باللغة العربية، إن أربعة أحزاب سويدية صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها ستيفان لوفين.

وبحسب الموقع صوت 181 عضواً في البرلمان لصالح سحب الثقة، وعارض 109 أعضاء، فيما امتنع 51 عضواً عن التصويت.

وتعد هذه الخطوة حدثا تاريخياً، للمرة الأولى تسقط الحكومة بسحب الثقة من رئيس الوزراء، رغم أن السويد شهدت مرات عدة محاولات لسحب الثقة سابقاً، لم ينجح أي منها.

وكانت رئيسة حزب اليسار، نوشي دادغوستار، وجهت صباح الثلاثاء الماضي إنذارا نهائيا لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.