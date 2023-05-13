لأول مرة.. إطلاق صواريخ فلسطينية مضادة للطائرات وإسرائيل تواصل غاراتها على غزة

شفق نيوز/ قالت الإذاعة الإسرائيلية -نقلا عن مصادر عسكرية- إنّ حركة الجهاد الإسلامي أطلقت للمرة الأولى صواريخ مضادة للطائرات، إلى جانب إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

يأتي ذلك مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه عدد من المستوطنات في غلاف غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل مهاجمة مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وقال إنه قصف 13 منصة صاروخية تحت الأرض.

وأضاف أن قواته استهدفت 3 قاذفات هاون وموقعا عسكريا لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

ودوت صفارات الإنذار في نتيف هعسرا شمال قطاع غزة، كما أعلنت قيادة الجبهة الإسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في موقع كيسوفيم ضمن غلاف غزة.

وقررت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تمديد عملية إجلاء الإسرائيليين من مناطق غلاف غزة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وحذرت سلطة الطاقة في غزة مما وصفتها بكارثة إنسانية بسبب عدم توفر إمدادات الوقود وتوقفها منذ الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن إسرائيل لا تجري محادثات لوقف إطلاق النار وأن الأولوية القصوى استهداف المسلحين، وفق تعبيره.