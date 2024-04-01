لأول مرة.. انتصار تاريخي للمعارضة على حزب أردوغان

شفق نيوز/ تصدر حزب الشعب الجمهوري "المعارض" لحزب العدالة والتنمية "الحاكم"، في الانتخابات البلدية المحلية في عموم تركيا.

وهذه المرة الأولى منذ وصول أردوغان إلى السلطة قبل 21 عاماً، التي يخسر فيها حزبه بجميع أنحاء تركيا في صناديق الاقتراع.

هذا وحل حزب الرفاه من جديد "إسلامي" في المرتبة الثالثة، متجاوزا الحركة القومية والحزب الجيد "قومي معارض" وحزب الديمقراطية ومساواة الشعوب "كوردي".

وتمثل النتائج الأولية، ضربة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يأمل في استعادة السيطرة على المدن بعد أقل من عام من فوزه بولاية رئاسية ثالثة.

وكان الرئيس التركي قد أعلن خلال حملته الانتخابية أن هذه ستكون الأخيرة بالنسبة له، لأن فترة ولايته الرئاسية تنتهي في عام 2028.

وشهدت تركيا أمس الأحد، انتخابات الإدارة المحلية التي يتنافس فيها 34 حزباً سياسياً.