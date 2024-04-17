لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، يوم الأربعاء، عن تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران حتى نهاية الشهر الجاري بسبب المخاوف الأمنية المستمرة في المنطقة.

وقالت الشركة إنها ستبقي على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري، والإلغاء يشمل المجال الجوي الإيراني كافة.

وكانت الشركة قد علقت رحلاتها الجوية إلى إيران وأربيل والأردن وإسرائيل، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل ليل السبت الأحد، إلا أنها عادت واستأنفتها يوم أمس الثلاثاء.