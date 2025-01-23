لندن.. خمس إصابات بهجوم طعن جنوبي العاصمة

شفق نيوز/ أعلنت خدمة الإسعاف البريطانية، يوم الخميس، تلقي خمسة أشخاص للعلاج بعد تعرضهم لعملية طعن جنوب لندن.

وأفادت خدمة الإسعاف بأنه تم نقل شخص واحد إلى مركز لعلاج الصدمات في العاصمة البريطانية، ونقل الأربعة الآخرين إلى المستشفى.

وأضافت الخدمة: "أرسلنا عددا من موارد الإسناد إلى موقع الحادث، بما فيها طواقم الإسعاف ومسعفا في سيارة استجابة سريعة وأفرادا من وحدة الاستجابة التكتيكية والإسعاف الجوي بلندن".

وذكرت شرطة لندن أنه تم القبض على رجل بعد هجوم الطعن في مدينة كرويدون، ولم توضح السلطات دافعه للطعن أو جنسيته.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه وقع قرب متجر "أسدا" الكبير.