لمواجهة الحوثي.. دول عدة تبدي استعدادا لمشاركة سرية بتحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر

شفق نيوز/ كشف مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن موافقة دول عدة على المشاركة في القوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين الذين ابدوا استعدادهم لمواجهة اي تحالف بحري.

وقال المسؤول لموقع "بوليتكو" الأمريكي إن عدة دول أخرى وافقت أيضا على المشاركة في العملية لكنها فضلت عدم الكشف عن اسمها علنا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين خلال زيارته للبحرين عن تأسيس القوة، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ستشارك أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا في عملية "حارس الازدهار"، بينما ستقدم دول أخرى المساعدة الاستخباراتية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

هذا، وكان محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، قد قال في تصريحات صحفية إنه بوسعهم مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، حذر من أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستواجه مشكلات كبيرة" إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر.