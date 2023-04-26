ألمانيا وبريطانيا تعترضان طائرات حربية روسية فوق البلطيق

شفق نيوز / اعترضت ألمانيا وبريطانيا ثلاث طائرات استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق، بحسب ما أعلنه سلاح الجو الألماني يوم الأربعاء.

وكتبت القوات الجوية الألمانية على تويتر "اعتراض طائرات استطلاع، تلقت مقاتلات يوروفايتر الألمانية والبريطانية تنبيها لتحديد ثلاث طائرات عسكرية، وحلقت طائرتان من طراز (سو-27 فلانكرز) وأخرى من طراز (إيل-20) من روسيا مرة جديدة من دون إشارات جهاز الإرسال في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق".

وتشارك ألمانيا، بوصفها عضو في حلف شمال الأطلسي، في مهمة مراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق.

وتم تعزيز تدابير الأمن لدول البلطيق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وخرقت طائرات عسكرية روسية مرارا المجال الجوي فوق بحر البلطيق في الأشهر القليلة الماضية.