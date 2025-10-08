ألمانيا.. إصابات في هجوم بسلاح أبيض داخل مدرسة

شفق نيوز- برلين

أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الأربعاء، بإصابة شخص واحد على الأقل جراء هجوم استخدم فيه أداة حادة داخل مدرسة تعليم إضافي في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن الشرطة المحلية قولها إنه "أصيب شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة قد تهدد حياته. وتم توقيف الجاني من قبل السلطات، حيث تم العثور عليه في مكان الجريمة".

ووفقاً للبيانات الأولية، تم ارتكاب الجريمة باستخدام أداة حادة.

وحالياً تقوم قوات خاصة بتفتيش المبنى. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك ضحايا أو مجرمون آخرون.