ألمانيا.. رقم قياسي "غير مسبوق" لجرائم اليمين المتطرف في 2024

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الاثنين، عن تسجيل رقماً قياسياً "غير مسبوق" خلال العام الماضي في معدل الجرائم اليمينية المتطرفة في البلاد.

وذكرت الوزارة في ردها على إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنها سجلت نحو 34 ألف جريمة يمينية متطرفة، في رقم قياسي غير مسبوق منذ بدء تسجيل مثل هذه الجرائم عام 2001.

وقالت الوزارة إن معظم تلك الجرائم كانت في إطار الدعاية والتحريض على الكراهية.

وجاء في الرد أن الشرطة سجلت إجمالاً 33 ألفاً و963 جريمة ذات دوافع يمينية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وكان من بينها 1136 جريمة عنف تسبب معظمها في إصابات جسدية.

وأشارت البيانات إلى أن نحو ثلثي الجرائم اليمينية (21 ألفاً و311 جريمة) وقعت في نطاق الجرائم الدعائية، بينما تم تصنيف 5097 جريمة أخرى على أنها إثارة فتن.

ولم تتوفر حتى الآن أي بيانات لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 وسط توقعات أن يكون العدد الإجمالي أعلى من ذلك.

وكانت إحصائيات الجرائم ذات الدوافع السياسية أظهرت مستوى قياسياً من الجرائم اليمينية المتطرفة في العام 2023 بإجمالي 28 ألفاً و945 جريمة. وبالمقارنة، ارتفع العدد العام الماضي بنسبة 17.34% على الأقل.

وعلى وقع ذلك، قالت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، مارتينا رينر، إن أرقام جرائم اليمين المتطرف مثيرة للقلق.

وأضافت أن "غالبية مرتكبي أعمال العنف من البالغين، لكن هناك تزايداً أيضاً في نسبة مرتكبي أعمال العنف من الشباب"، محذرة من غياب اتخاذ تدابير سياسية جذرية للتصدي لمثل هذه الجرائم.

وفي ذلك، قالت إنه "في كثير من الأحيان، يتم مكافحة اليمين فقط في المؤتمرات الصحفية. ويقع على عاتق المجتمع المدني إظهار الاستمرارية والتصميم الذي تفتقر إليه السياسة".

يُشار إلى موجة احتجاجات منددة باليمين المتطرف قد شهدتها مدن ألمانية كبيرة وصغيرة بعد نشر تقرير مطلع العام الماضي عن اجتماع سري لمتطرفين يمينيين بمدينة بوتسدام في شرقي ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وحضر اللقاء قادة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، فيما جرى طرح خطة خلال الاجتماع تقضي بإعادة المهاجرين في ألمانيا "قسراً" إلى بلدانهم، بما في ذلك من يحملون الجنسية الألمانية ذوي أصول مهاجرة.