ألمانيا تعتقل كرواتياً أطلق طائرة مسيرة قرب مطار فرانكفورت

شفق نيوز- برلين

أفادت صحيفة "بيلد" نقلا عن تقرير سري للشرطة الألمانية، يوم السبت، أن قوات الأمن الألمانية اعتقلت مواطنا كرواتيا يبلغ من العمر 41 عاما لقيامه بإطلاق طائرة مسيرة قرب مطار "فرانكفورت أم ماين".

وكتبت الصحيفة، أن "نظام الكشف عن الطائرات المسيرة الثابت التابع للشرطة الفيدرالية رصد وجود طائرة مسيرة على الجانب الغربي من المطار، على بعد حوالي 700 متر، صباح أمس الجمعة".

وأضافت: "تمكن الضباط من اعتقال رجل كرواتي يبلغ من العمر 41 عاما كان يشغل طائرة مسيّرة، ويجري حاليا التحقيق في سبب تواجده في المطار مع طائرة مسيّرة".

وأشارت إلى أن "الشرطة الألمانية أفادت بتحليق طائرة خفيفة مجهولة الهوية، يزعم أنها حلقت فوق مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة إيفر في ولاية ساكسونيا السفلى بشمال ألمانيا أمس الجمعة".

وأوقفت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية مساء أمس الأول الخميس الرحلات الجوية في مطار ميونيخ لعدة ساعات بعد رصد عدة طائرات مسيرة مجهولة المصدر، ووفقا لصحيفة "بيلد"، يزعم أن الطائرات المسيرة حلقت أيضا فوق "مركز الابتكار" التابع للجيش الألماني في مطار "إردينغ"، قرب المدينة.

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن مطار ميونيخ أوقف الرحلات الجوية للمرة الثانية خلال 24 ساعة بسبب طائرة مسيرة

وفي صباح اليوم السبت، أعلن المطار استئناف الرحلات، وبحسب صحيفة "بيلد"، أدى الحادث الثاني إلى تحويل مسار 23 رحلة جوية وإلغاء 12 رحلة متجهة إلى ميونيخ، بالإضافة إلى تأجيل أو إلغاء 46 رحلة مغادرة من المطار، مما أثر على حوالي 6500 مسافر.