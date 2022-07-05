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للمرة الأولى .. مصادرة "غواصات مسيرة" لنقل المخدرات من المغرب الى اسبانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-05T07:00:05+0000
للمرة الأولى .. مصادرة "غواصات مسيرة" لنقل المخدرات من المغرب الى اسبانيا

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، ضبط 6 غواصات مسيّرة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وفيما بينت انها المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة، أكدت تفكيك عصابة تشتبه بتصنعيها لهذه "الغواصات".

وأوضحت الشرطة في بيان أوردته وكالة "فرانس برس" إن "عناصرها ضبطوا ستاً مما يطلق عليها اسم (غواصات مسيّرة)، فيما تم اعتقال ثمانية أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادش جنوبي إسبانيا"، مبينة أن هذه "المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة".

وأضاف البيان إن "تلك الأجهزة يمكن أن تسمح للمهربين نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق، وكان من المقرر تسليم ثلاث مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية لنقل كميات كبيرة من الكوكايين".

وتعتقد الشرطة الاسبانية أن "العصابة صنّعت تلك الغواصات المسيّرة لتكون "قادرة على تحمل حمولات كبيرة" لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى".

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